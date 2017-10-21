Шамиль Газизов: "Судейство матча "СКА-Хабаровск" - "Уфа" оставляет желать лучшего"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов остался недоволен судейством в матче 14-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска" (2:2). Газизов также добавил, что рад результату встречи.

– Судейство оставляет желать лучшего, бывают моменты, когда не дают желтую карточку, а тут не дали красную, – цитирует ТАСС Газизова. – Может быть, арбитр долго не судил и просто так перестраховался. Мое мнение, что была красная, поэтому мне бы хотелось, чтобы глава судейского корпуса высказал свое мнение, чтобы на будущее знать, какое это нарушение. Может, я и ошибаюсь, поэтому прошу просто разъяснить.

Что касается игры, пропустили два гола со стандартов, это не очень приятная ситуация. Но ребята молодцы, старались, выдали очень хороший второй тайм, смогли отыграться. Хорошо, что мы сыграли вничью, мы ей рады, потому что было очень тяжело.