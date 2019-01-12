13:38 | Футбол — РПЛ

Шамиль Газизов: "Главная цель "Уфы" – развивать ДЮСШ и занять более высокое место в РПЛ"

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов​ выделил основные направления развития клуба в будущем, сообщает Твиттер башкирской команды.

– Основная цель "Уфы" – это развитие дестко-юношеского футбола. Помимо этого, безусловно, вместе с футболистами основной команды сошлись во мнении, что команда занимает не то место в чемпионате России, которое она заслуживает, поэтому будем исправлять ситуацию, – сказал Газизов в интервью клубной пресс-службе "Уфы".

 

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