Шамиль Газизов: "Главная цель "Уфы" – развивать ДЮСШ и занять более высокое место в РПЛ"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов​ выделил основные направления развития клуба в будущем, сообщает Твиттер башкирской команды.

– Основная цель "Уфы" – это развитие дестко-юношеского футбола. Помимо этого, безусловно, вместе с футболистами основной команды сошлись во мнении, что команда занимает не то место в чемпионате России, которое она заслуживает, поэтому будем исправлять ситуацию, – сказал Газизов в интервью клубной пресс-службе "Уфы".