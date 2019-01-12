Шамиль Газизов: "Главная цель "Уфы" – развивать ДЮСШ и занять более высокое место в РПЛ"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов выделил основные направления развития клуба в будущем, сообщает Твиттер башкирской команды.
– Основная цель "Уфы" – это развитие дестко-юношеского футбола. Помимо этого, безусловно, вместе с футболистами основной команды сошлись во мнении, что команда занимает не то место в чемпионате России, которое она заслуживает, поэтому будем исправлять ситуацию, – сказал Газизов в интервью клубной пресс-службе "Уфы".
Шамиль Газизов: Мы занимаем не то место, которое хотелось бы. Будем над этим работать! pic.twitter.com/sYQ0GZWbLq– ФК УФА (@UfaFc) 12 января 2019 г.
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