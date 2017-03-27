Шамиль Газизов: "Если удастся повторить историю "Ростова", почему бы и нет?"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в интервью "СЭ" отметил, что команда будет не против выхода в еврокубки по итогам этого сезона. Уфимцы после 20-ти туров идут на пятом месте в турнирной таблице. Кроме того, команда продолжает борьбу в Кубке России, где в полуфинале 5 апреля сыграет с "Локомотивом".

– Еще пару лет назад "Ростов" не помышлял о еврокубках. По силам ли вам повторить путь дончан?

– Наверное, у каждого клуба свой путь. Если удастся повторить историю "Ростова", почему бы и нет? А так – я не могу сопоставлять нас с другой командой. Просто верим, что идем поступательно. То, что сейчас имеем, – это вознаграждение за наши труды. Ребята бьются, выкладываются на тренировках по полной.

– Лично вас какое место удовлетворит по итогам сезона?

– Не хочу говорить о конкретных местах. Просто вижу, как потенциал наших игроков раскрывается по-новому. Год назад некоторые футболисты показывали один футбол, а теперь стали гораздо мастеровитее и сами подняли для себя планку. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Газизова