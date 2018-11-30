Сесар Навас: "Рубину" по силам выиграть у "Зенита" и "Локомотива"

Капитан "Рубина" Сесар Навас после ничьей с "Динамо" в матче 16-го тура премьер-лиги (1:1), которая стала для казанцев уже 10-й в сезоне, отметил, что команде по силам закончить год двумя гостевыми победами.

- Очень холодно. Играть в такую погоду очень сложно. Пытаешься просто не делать ничего лишнего, а сыграть надежно. Я думаю, что всем было сложно, - сказал Навас.

- У "Рубина" в этом сезоне уже 10-я ничья. Кажется, что это очень много.

- Конечно, выигрывать всегда лучше. Но это были разные ничьи. Когда-то мы спасались в концовках, когда-то, как сегодня, – упускали победы. Все-таки одно очко – это хоть что-то. Это медленное, но движение вперед. Это последняя игра дома в этом году. Да, хотелось бы выигрывать чаще на глазах своих болельщиков. У нас осталось две очень тяжелых игры до перерыва – "Зенит" в гостях и "Локомотив" в Олимп-Кубке России. Думаю, что нам по силам выиграть обе встречи. (Артур Еникеев)

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