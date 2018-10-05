Сергей Томаров: "У "Уфы" иногда возникает вопрос лимита"

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров перед матчем 10-го тура РПЛ против "Арсенала" заявил, что положительные результаты команды в последних играх связаны с тем, что она работает в более спокойном графике.

- Учитывая, что у нас много легионеров, иногда возникает вопрос лимита, - сказал Томаров в эфире канала "Матч Премьер". - И при определении стартового состава, и при выборе замен. "Арсенал" играет дома? Не обращаем на это внимания. Мы сейчас играем в привычном графике, спокойно готовимся, и это дает результат.

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