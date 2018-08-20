Сергей Томаров: "Дивееву пока не стоит думать о переходе в лондонский "Арсенал"

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров после поражения от "Динамо" в четвертом туре РПЛ (0:3) рассказал, готов ли отпустить из клуба Игоря Дивеева.

– Генеральный директор клуба Шамиль Газизов подтвердил, что к Игорю Дивееву есть интерес со стороны лондонского "Арсенала". Готовы отпустить игрока?

– Пока все на уровне слухов. Но если будет достойное предложение, то почему бы и нет. Знаю, что он здорово проявил себя на турнире среди молодежи. Там было много скаутов, но сам прочитал об интересе "Арсенала" только перед матчем. О серьезном переходе пока думать не стоит. Особенно, самому игроку.

– Какую сумму должен заплатить "Арсенал", чтобы вы его отпустили без раздумий?

– Это вопрос к руководству. Не готов это обсуждать.

– Впереди матч с "Рейнджерс" и дуэль со Стивеном Джеррардом.

– Эта команда не нуждается в представлении. Есть много клише по игре британских команд, так что все понимают, в каком стиле шотландцы будут действовать. (Ярослав СУСОВ)