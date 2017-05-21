Сергей Ткачев: "Получился, детский садик, бл***, ясельная группа была на поле. Обоср***сь"

Полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Ткачев после домашнего матча 30-го тура чемпионата России с "Тереком" (1:3) в интервью Rusfootball.info эмоционально, не стесняясь в выражениях, прокомментировал вылет команды из премьер-лиги.

– Сегодня мало кто ждал такой результат, какие сейчас эмоции после вылета в ФНЛ?

– Никаких эмоций. Как будто сдох, так могу сказать. Нет ничего позитивного... Хочу принести свои извинения всем болельщикам, всем, кто в нас верил... Посмотрим, что будет дальше, я сам еще не знаю, может быть, еще останусь в аренде здесь, посмотрим.

Ничего не могу сказать, не знаю, что произошло... Так нельзя просто вообще, бл***, должны умирать на поле, а получился, бл***, детский садик, бл***, ясельная группа была на поле. Поэтому что тут говорить? Сказать, что "Терек" классно играл? Не могу я такого сказать... На х** обоср***сь, теперь говно это будем выкидывать. Надеюсь, извинимся перед болельщиками, по лицу, может, кто-то получит, тоже правильно будет. Еще не знаю, как и что руководство планирует, ничего такого не могу сказать. Дальнейшие планы вообще неизвестны...

– Какие эмоции были в раздевалке? Шумно было?

– В перерыве было шумно, а сейчас, бл***, если честно, такое ощущение, что все язык проглотили. Тишина бл*** гробовая была. Пришел руководитель наш, министр эмоционально кое-что сказал, Ваня Таранов заступился за команду. Понятно, что это личное, что случилось в раздевалке, то там и остается, но шумихи не было. Гробовая тишина.