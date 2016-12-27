Сергей Ташуев: "Со мной встречалось руководство "Анжи"

Российский тренер Сергей Ташуев сообщил "СЭ" о проведенной с руководством "Анжи" рабочей встрече. По нашей информации, специалист может сменить на посту главного тренера махачкалинцев Павела Врбу. Ташуев уже работал в "Анжи" – в 2015 году он вывел команду в премьер-лигу.

– Со мной на днях встречалось руководство "Анжи", – сказал Ташуев. – Узнавали мое видение того, как должна развиваться команда. Я свою точку зрения изложил. Теперь жду ответа. Думаю, он последует до Нового года.

Отметим, что сегодня "Анжи" на своем официальном сайте заявил о решении внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В частности, из-за финансовых проблем махачкалинцы будут вынуждены продать своих ведущих игроков. (Виталий АЙРАПЕТОВ)