"Анжи" подтвердил продажу ведущих игроков из-за финансовых проблем

"Анжи" на своем официальном сайте заявил о решении внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В частности, из-за финансовых проблем клуб будет вынужден продать своих игроков.
"Уважаемые болельщики! Сообщаем вам, что по ряду объективных причин, в том числе финансового характера, "Анжи" вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В этой связи мы стоим перед необходимостью осуществить продажу ведущих игроков "Анжи" в другие клубы.
Не только "Анжи", но и ряд других спортивных клубов испытывают сегодня финансовые и иные трудности, и мы просим вас с пониманием отнестись к происходящим переменам и не связывать их с отказом акционера или руководства клуба и дальше развивать "Анжи". О всех состоявшихся трансферах мы сообщим вам дополнительно", – говорится в сообщении.
Дополнительная информация
http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/oficial_noe_zajavlenie_fc_anji271216/
FINIX
понеслась анжи по кочкам... жи нет
18:50
Свинству Бой!
Это неправильный Гаттузо! Правильный вернется 29.12.
18:46
Chen1979
А что у Анжи есть ведущие игроки ?
18:44
shpasic
и кто-то там заливает про посещаемость в Испании - спейиально открыл среднюю посещаемость стадионов в этом сезоне: большинство стадионов с вместимостью больше 20 тысяч недобирают в среднем 20-30% процентов зрителей. на том же Риасоре вместимость 34 тысячи, а приходит около 23.
18:29
shpasic
что-то Гаттузо подобрел, как только Распил-Арену "достроили")
18:26
Гаттузо добр
Новость супер, еще бы тэрек за компанию и вместо них Воронеж и Волгоград п Пл к примеру
18:26
Нубяшка
ну всё четвертая команда на последние 4 места есть
18:25
Семь ветров
Динамо придёт на распродажу Анжи по безумным ценам, как в прошлый раз?
18:22
drakorn50
Ну что же бывает такое не только с Анжи вот в Испании у хозяина Депортиво Ла Корунья 58 миллиардов $ а команда то вылетает то еле выживает так там полные стадионы и телевидение платит солидные деньги.
18:16
Darkman79
karwin У Керимова опять новый вектор развития? Так там теперь рулит Мкртчян из Кубани)
18:02
karwin
У Керимова опять новый вектор развития?
17:58