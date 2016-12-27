17:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Анжи" подтвердил продажу ведущих игроков из-за финансовых проблем

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"Анжи" на своем официальном сайте заявил о решении внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В частности, из-за финансовых проблем клуб будет вынужден продать своих игроков.

"Уважаемые болельщики! Сообщаем вам, что по ряду объективных причин, в том числе финансового характера, "Анжи" вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В этой связи мы стоим перед необходимостью осуществить продажу ведущих игроков "Анжи" в другие клубы.

Не только "Анжи", но и ряд других спортивных клубов испытывают сегодня финансовые и иные трудности, и мы просим вас с пониманием отнестись к происходящим переменам и не связывать их с отказом акционера или руководства клуба и дальше развивать "Анжи". О всех состоявшихся трансферах мы сообщим вам дополнительно", – говорится в сообщении.

Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/oficial_noe_zajavlenie_fc_anji271216/

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КОММЕНТАРИИ (11)
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FINIX

понеслась анжи по кочкам... жи нет

18:50

Свинству Бой!

Это неправильный Гаттузо! Правильный вернется 29.12.

18:46

Chen1979

А что у Анжи есть ведущие игроки ?

18:44

shpasic

и кто-то там заливает про посещаемость в Испании - спейиально открыл среднюю посещаемость стадионов в этом сезоне: большинство стадионов с вместимостью больше 20 тысяч недобирают в среднем 20-30% процентов зрителей. на том же Риасоре вместимость 34 тысячи, а приходит около 23.

18:29

shpasic

что-то Гаттузо подобрел, как только Распил-Арену "достроили")

18:26

Гаттузо добр

Новость супер, еще бы тэрек за компанию и вместо них Воронеж и Волгоград п Пл к примеру

18:26

Нубяшка

ну всё четвертая команда на последние 4 места есть

18:25

Семь ветров

Динамо придёт на распродажу Анжи по безумным ценам, как в прошлый раз?

18:22

drakorn50

Ну что же бывает такое не только с Анжи вот в Испании у хозяина Депортиво Ла Корунья 58 миллиардов $ а команда то вылетает то еле выживает так там полные стадионы и телевидение платит солидные деньги.

18:16

Darkman79

karwin У Керимова опять новый вектор развития? Так там теперь рулит Мкртчян из Кубани)

18:02

karwin

У Керимова опять новый вектор развития?

17:58

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Материалы других СМИ