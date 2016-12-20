Ташуев может сменить Врба в "Анжи"

Как стало известно "СЭ", на этой неделе в "Анжи" может произойти смена тренера – Павела Врба с высокой долей вероятности заменит Сергей Ташуев. Напомним, что чех принял махачкалинцев в начале сезона. Под его руководством они провели 17 матчей чемпионата России, набрав в них 20 очков. Сейчас клуб из Дагестана занимает 11-е место в РФПЛ. Ташуев уже работал в "Анжи" – в 2015 году он вывел команду премьер-лигу.
budulay1974
sobolev87 Так это как всегда из за денег. А не из за результатов команды. Давно уже надо привыкнуть к такому положению дел у "Анжи". Чуть ли не каждый год.
22:32 20 декабря
shpasic
а он ещё не в Нанте?)
22:32 20 декабря
Vedi
Оптимизация , или импортозамещение от Анжи . Значит действительно в Анжи намечается распродажа.
22:29 20 декабря
sobolev87
Странная отставка!!!Анжи показывает симпатичную игру!
22:21 20 декабря