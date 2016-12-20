Ташуев может сменить Врба в "Анжи"

Как стало известно "СЭ", на этой неделе в "Анжи" может произойти смена тренера – Павела Врба с высокой долей вероятности заменит Сергей Ташуев. Напомним, что чех принял махачкалинцев в начале сезона. Под его руководством они провели 17 матчей чемпионата России, набрав в них 20 очков. Сейчас клуб из Дагестана занимает 11-е место в РФПЛ. Ташуев уже работал в "Анжи" – в 2015 году он вывел команду премьер-лигу.