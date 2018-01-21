Сергей Силкин: "Взяли бы Рауша 6 лет назад, сидел бы на "банке" как Кокорин"

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал переход защитника сборной России Константина Рауша из "Кельна" в московский клуб. "Динамо" официально объявило о переходе Рауша сегодня. В 2015 году игрок получил российское гражданство, в октябре 2017 года дебютировал в сборной России и провел в ее составе на данный момент 4 игры.
- Вариант с Раушем предлагался еще когда я работал тренером (в сезоне 2011/12 – Прим. "СЭ"), - отметил Силкин. – Но если бы взяли тогда, сидел бы на банке как Кокорин. На данный момент это очень хорошее приобретение, в "Кельне" Константин выделялся своей игрой, и поможет "Динамо" и в обороне, и в атаке, ведь может закрыть весь фланг. Думаю, он без проблем впишется в состав. "Динамо" такие игроки как воздух нужны.
- Из "Динамо" Раушу проще попасть на чемпионат мира, чем из Европы?
- Считаю, он в любом случае попал бы. Он очень прилично выглядел в матчах за сборную. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Platinum1991
СЕРГЕЙ СИЛКИН: "ВЗЯЛИ БЫ РАУША 6 ЛЕТ НАЗАД??? Вот, как раз, Сергей здесь дал ПРОМАШКУ! К Константину это не относится! С тем уровнем мастерства, с каким играет Константин, он был бы ПОСТОЯННО в ОСНОВЕ! Да и не факт, что Динамо бы с ним вылетело! Наоборот! Был бы в составе Динамо тогда Константин, то шансов вылететь у Динамо было бы мало! Ведь Динамо вылетело по вине тогдашнего руководства и тренеров! Они думали не о результате, а о том, как с помощью, левых агентских финтов, получить неплохие откаты! Ведь ни для кого не секрет, что тогда в Динамо был расцвет неправедно обогащения некоторых, в результате которого Динамо пошло ко ДНУ, вылетело в ФНЛ, залезло в БОЛЬШИЕ долги, от которых не может оправиться до сих пор! Очень надеемся, что Константин поможет Динамо - ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, не вылететь и далее закрепиться, для начала в середине, стабилизировать игру и нарастить игровой потенциал, для старта на новые высоты! Желаем Динамо ВОЗРОДИТЬСЯ и избавиться от ОТКАТНОГО разгула!
18:42
Гаттузо Крут!!!!!!#!
В Кельне он ничем не выделялся. Обычный дуболом бегунок. Он сборной ненужен. Но у нас вообще дефицит игроков ,про хороших я и не говорю ,даже чуть выше среднего.
18:12