Сергей Силкин: "Взяли бы Рауша 6 лет назад, сидел бы на "банке" как Кокорин"

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал переход защитника сборной России Константина Рауша из "Кельна" в московский клуб. "Динамо" официально объявило о переходе Рауша сегодня. В 2015 году игрок получил российское гражданство, в октябре 2017 года дебютировал в сборной России и провел в ее составе на данный момент 4 игры.

- Вариант с Раушем предлагался еще когда я работал тренером (в сезоне 2011/12 – Прим. "СЭ"), - отметил Силкин. – Но если бы взяли тогда, сидел бы на банке как Кокорин. На данный момент это очень хорошее приобретение, в "Кельне" Константин выделялся своей игрой, и поможет "Динамо" и в обороне, и в атаке, ведь может закрыть весь фланг. Думаю, он без проблем впишется в состав. "Динамо" такие игроки как воздух нужны.

- Из "Динамо" Раушу проще попасть на чемпионат мира, чем из Европы?

- Считаю, он в любом случае попал бы. Он очень прилично выглядел в матчах за сборную. (Евгений БЕЛОУСОВ)