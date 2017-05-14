Сергей Семак: "Сегодня у "Уфы" играют все сильнейшие"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в преддверии матча 28-го тура чемпионата России против "Анжи" заявил, что сегодня встретятся приблизительно равные по уровню команды. На данный момент уфимцы идут на 8-м месте в турнирной таблице, "Анжи" располагается на 12-й строчке.

– Каждая игра – это отдельная история, независимо от того, что было до этого, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Семак. – Команды приблизительно равные и по составу, и по игровым качествам. Каждый хочет победить, мы прикладываем для этого все усилия. Когда-то получается, когда-то нет.

У нас остро атакующий состав? Ровный состав, любой игрок может выйти и сыграть. Нужно держать в уме матч через два дня. Все, кто готов – сегодня в строю. На мой взгляд сегодня играют все сильнейшие.

Напомним, что матч "Уфа" - "Анжи" состоится сегодня, начало - в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи