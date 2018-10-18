Сергей Семак: "Руководство знает, кого я хотел пригласить. Этого достаточно"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в интервью обозревателям "СЭ" Юрию Голышаку и Александру Кружкову подчеркнул, что в летнее трансферное окно у петербуржцев сорвались два трансфера легионеров. Этим летом "Зенит" не приобрел ни одного футболиста, только вернул игроков из аренд.

- Лично нам очень хочется, чтоб вы подольше удержалась в должности главного. Поэтому вспомнили, на чем погорел пан Петржела – на восклицаниях "Мне никого не купили!" От вас услышали недавно то же самое – и вздрогнули.



- Я изначально обозначил перед руководством свою позицию. Есть задачи. Что для этого необходимо. Теперь спокойно двигаемся. Я же обосновал, кто требуется и на какие позиции. Почему и зачем. Какого плана футболисты мне нужны. Не фамилии, а тип игрока. Остальное зависит от клуба. Ищите с точки зрения возраста, перспектив. К сожалению, пока не получилось найти. Но это не заставляет менять подход к работе с моей стороны. Ничего, может, все получится зимой. Я надеюсь! Моя позиция не изменилась ни за два, ни за три месяца.

- Самый обидный лично для вас сорвавшийся трансфер в "Зенит"?

- Таких трансфера было даже два. Все шло хорошо, казалось, уже договорились. И вдруг в последний момент ситуация разворачивалась на сто восемьдесят градусов.

- Речь о легионерах?

- Да.

- На какие позиции?

- А вот об этом сейчас говорить неправильно. Руководство знает, кого я хотел пригласить. Этого достаточно.

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