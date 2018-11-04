Сергей Семак: "Паредес будет наказан за удаление"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после матча 13-го тура чемпионата России с "Ахматом" (1:0) подчеркнул, что к аргентинскому полузащитнику Леандро Паредесу, удаленному в концовке встречи, будут применены дисциплинарные меры.

– Паредес второй год подряд "лидер" команды по предупреждениям. Будет ли он наказан за удаление, из-за которого пропустит важный матч с ЦСКА?

– Да, дисциплинарное наказание для Паредеса последует. Надо справляться с эмоциями, учиться их контролировать. Он ставит команду в сложное положение. Ребята, конечно, отрабатывают и за себя, и за него, но это тот поступок, с которым нужно бороться, на который нужно реагировать. (Егор Бычков)​