15:41 | Футбол — РПЛ

Паредес удален в матче "Зенит" - "Ахмат" и не сыграет с ЦСКА

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Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес был удален на 83-й минуте матча 13-го тура российской премьер-лиги с "Ахматом".

Аргентинец получил вторую желтую карточку и покинул поле. Игрок потерял мяч в центре поля, пошел в отбор и попал по ногам полузащитника гостей Раванелли.

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, провожая взглядом уходящего игрока, покачал головой.

Паредес пропустит матч 14-го тура РПЛ с ЦСКА.

Зенит - Ахмат

"Зенит" – "Ахмат": чемпионат России, РПЛ, 13-й тур, 4 ноября 2018 года, прямая трансляция матча

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 13-й тур
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