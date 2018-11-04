Паредес удален в матче "Зенит" - "Ахмат" и не сыграет с ЦСКА

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес был удален на 83-й минуте матча 13-го тура российской премьер-лиги с "Ахматом".

Аргентинец получил вторую желтую карточку и покинул поле. Игрок потерял мяч в центре поля, пошел в отбор и попал по ногам полузащитника гостей Раванелли.

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, провожая взглядом уходящего игрока, покачал головой.

Паредес пропустит матч 14-го тура РПЛ с ЦСКА.

"Зенит" – "Ахмат": чемпионат России, РПЛ, 13-й тур, 4 ноября 2018 года, прямая трансляция матча