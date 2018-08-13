Сергей Семак: "Не держал в голове игру с Минском"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы над "Рубином" (1:0) в 3-м туре чемпионата России отметил, что не думал об ответной игре с минским "Динамо" в 3-м отборочном раунде Лиги Европы. В первом матче белорусский клуб победил 4:0.

- Дзюба часто смещался на фланг Байрамяна. Момент с голом - это наигранная вещь?

- Он много двигается и на флангах. Ему так удобнее. Мы разбираем все варианты.

- Цаллагов и Полоз сегодня не играли. Это было и ваше решение, учитывая истории с Дзюбой и Шатовым?

- Это решение клуба. Когда клуб платит деньги игрокам, а потом они же против него играют - это неправильно. Я донес свою позицию до руководства. Если речь о полноценной аренде, то это еще можно понять.

- Не держали в голове минское "Динамо"?

- Двигаемся шаг за шагом к каждой следующей игре. Всю игру Артему Дзюбе пока играть сложно. Огромная благодарность за его желание, за его форму. Можно только порадоваться за него и поблагодарить. Очень рад за центральных полузащитников. Все знают, что они хороши на мяче, но мы работаем и над обороной. (Артур ЕНИКЕЕВ)