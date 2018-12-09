Сергей Семак: "Много было моментов. Не хватило только забитых мячей"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после матча 17-го тура российской премьер-лиги с "Рубином" (1:2) отметил, что сине-бело-голубым не хватало остроты в атаке. Он также добавил, что команда провела хороший второц тайм, но проиграла.

- Что случилось?

- Думаю, по первому тайму - не хватало остроты в атаке. Что касается обороны, мы прекрасно понимали, что "Рубин" будет ждать нашей ошибки или же стандарт, где мы неоправданно много фолили в первом тайме, особенно в начале. Заработали совершенно ненужные штрафные. После одного из угловых, достаточно простого и типичного, а мы их долго смотрели и разбирали, пропустили мяч. Но ничего страшного, должны были больше забивать, - сказал Семак в эфире канала "Матч Премьер".

Во втором тайме играли хорошо, создавали много моментов, было давление. Но, к сожалению, не смогли забить больше, чем "Рубин", а в итоге еще раз ошиблись у своих ворот, что привело ко второму пропущенному мячу. Отыгрываться с 0:2 сложно, но можно было. Смогли забить один, а могли и еще. Ребята до последнего старались, сражались. Второй тайм провели хорошо, но, к сожалению, проиграли.

- Чья ошибка во втором пропущенном голе?

- Посмотрим, будем разбираться. Естественно, это несогласованность действий защитника и вратаря. Это второй матч, где мы допускаем такие курьезные вещи. Это откладывает отпечаток на исход матча, все время приходится отыгрываться, это достаточно сложно.

- Почему в начале второго тайма решили переместить Шатова на правый фланг?

- Мы смотрели по ситуации, кто на каком фланге и как больше будет оказывать давление. И сыграли сегодня хорошо, во втором тайме много комбинировали, и Эрнани с одного фланга, Шатов с другого. В принципе, создавали много остроты.

Не хватило только забитых мячей. Сложно создавать много моментов, когда команда во втором тайме практически все время в своей штрафной площади. Много было моментов. Могли сыграть лучше.

- Неудачная концовка первой половины сезона свела преимущество "Зенита" почти до нуля. Насколько это неприятно для вас?

- Всегда хочется большего. Естественно, по ходу того, что все теряют очки. Вопрос: кто сколько потеряет. Мы особых иллюзий не строили. С одной стороны, первое место до перерыва это хорошо. Мы вышли в евровесну. Тем не менее, не хотелось бы терять очки в тех матчах, но мы никак не должны были терять их так, как сегодня, как в Махачкале. Это достаточно обидное поражение. Это футбол. Бывает, много контролируешь, иногда по делу, иногда не по делу. Выигрываем или проигрываем.

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