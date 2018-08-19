Сергей Семак: "Были бы довольны и победе 1:0. Особенно Лунев"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после матча 4-го тура премьер-лиги с "Уралом" (4:1) подчеркнул, что крупная победа очень приятна, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Забивать много всегда приятно. И выигрывать крупно приятно. Иногда счет отражает соотношение сил на поле, а иногда нет. Забитые мячи – это здорово, но мы бы были довольны, если бы сыграли 1:0. Особенно Лунев.

– Куда пропал Бабурин?

– Он тренируется с нами. Идут переговоры между руководителями клуба и ним.