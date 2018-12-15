Сергей Прядкин: "Украинцы порадовались победе ЦСКА. Футбол – вне политики"

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин стал гостем редакции "СЭ", ответив на самые актуальные вопросы о российском футболе.
– Вы к нам с самолета. Откуда прилетели? И матч "Реал" – ЦСКАпосмотрели?
– Был в Катаре, на саммите, организованном ФИФА. Встречались с представителями национальных федераций. Потом был футбольный турнир – от нас играл Александр Алаев (и.о. президента РФС. – Прим. "СЭ"). После него мы вместе с белорусами, украинцами и молдаванами посмотрели игру.
– Украинцы из ФФУ?
– Да.
– И что, они порадовались победе ЦСКА?
– Да, очень. Футбол – вне политики. Потом еще посмотрели, как "Шахтер" с "Лионом" играл.
– Какие решения были приняты на саммите?
– Рассмотрели три важных вопроса – мировая Лига наций, реорганизация клубного первенства мира и ВАР – до нас довели информацию о том, как должно происходить внедрение системы. (Илья Андреев Вячеслав Короткин)