Сергей Прядкин: "Судейство не является проблемой чемпионата России"

Глава РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что чемпионат России становится лучше с каждым годом, хорошим он получился и в сезоне-2016/17. Также он заявил, что уровень работы арбитров не является проблемой в РФПЛ.

– Мне кажется, что с точки зрения спортивной составляющей и конкуренции чемпионат с каждым годом становится интереснее, – цитирует ТАСС Прядкина. – Вы видели, что до последнего тура точно не было известно, кто покидает турнир напрямую, а кто попадает в стыки. Также только сегодня решилось, кто станет второй командой, которая сыграет в Лиге чемпионов, хотя в случае проигрыша ЦСКА туда мог попасть "Зенит". В основном, нам все очень понравилось, потому что турнир выдался очень напряженным, это третья-четвертая такая концовка, когда команды борются до последнего. Например, вы знаете, что "Оренбург", по сути, не дал "Ростову" попасть в еврокубки, куда в итоге пробился "Краснодар".

Что касается судейства, то беспокойство у команд по этому поводу есть каждый год. Но я не считаю, что у нас это проблема, потому что у нас есть много квалифицированных арбитров.