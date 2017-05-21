 Сергей Прядкин: "Судейство не является проблемой чемпионата России". ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
18:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Прядкин: "Судейство не является проблемой чемпионата России"

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Глава РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что чемпионат России становится лучше с каждым годом, хорошим он получился и в сезоне-2016/17. Также он заявил, что уровень работы арбитров не является проблемой в РФПЛ.

– Мне кажется, что с точки зрения спортивной составляющей и конкуренции чемпионат с каждым годом становится интереснее, – цитирует ТАСС Прядкина. – Вы видели, что до последнего тура точно не было известно, кто покидает турнир напрямую, а кто попадает в стыки. Также только сегодня решилось, кто станет второй командой, которая сыграет в Лиге чемпионов, хотя в случае проигрыша ЦСКА туда мог попасть "Зенит". В основном, нам все очень понравилось, потому что турнир выдался очень напряженным, это третья-четвертая такая концовка, когда команды борются до последнего. Например, вы знаете, что "Оренбург", по сути, не дал "Ростову" попасть в еврокубки, куда в итоге пробился "Краснодар".

Что касается судейства, то беспокойство у команд по этому поводу есть каждый год. Но я не считаю, что у нас это проблема, потому что у нас есть много квалифицированных арбитров.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4269250

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КОММЕНТАРИИ (2)
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dv2205

нам все очень понравилось - вот же не палится внаглую -- нах таких

18:22

merniloskut

Позитив наметился только после того как стали чуть чуть честнее судить зенит!

18:21