14:09 | Футбол — РФПЛ

Сергей Прядкин: "Хотим провести Кубок лиги на восемь команд во время зимней паузы"

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Президент РФПЛ Сергей Прядкин подтвердил, что есть планы по возрожденияю Кубка лиги. Он не проводился с 2003 года.

– Буквально перед праздниками состоялось заседание по этому вопросу. Мы занимаемся вопросом сроков. Хотим провести на восемь команд, – сказал Прядкин. – Единственное – когда провести. Европейский календарь довольно жесткий, свободных окон нет. Однозначно он будет проходить в зимнюю паузу. Проект турнира будет представлен в 20 числах мая. (Игорь НОВИКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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баламошка

Всё ради Дзюбы, шоб он трофей смог выиграть и хвостиком вилять от радости.

14:58

Lennon

Да это чисто, чтобы Фишт занять! Чтобы не простаивал!

14:25

shur

Почему порушить? А на сборах взамен товарняков? По системе плей офф. Максимум три матча.

14:23

merniloskut

Спецом чтобы порушить зимние сборы командам?

14:18

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