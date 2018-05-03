Сергей Прядкин: "Хотим провести Кубок лиги на восемь команд во время зимней паузы"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин подтвердил, что есть планы по возрожденияю Кубка лиги. Он не проводился с 2003 года.
– Буквально перед праздниками состоялось заседание по этому вопросу. Мы занимаемся вопросом сроков. Хотим провести на восемь команд, – сказал Прядкин. – Единственное – когда провести. Европейский календарь довольно жесткий, свободных окон нет. Однозначно он будет проходить в зимнюю паузу. Проект турнира будет представлен в 20 числах мая. (Игорь НОВИКОВ)
баламошка
Всё ради Дзюбы, шоб он трофей смог выиграть и хвостиком вилять от радости.
14:58
Lennon
Да это чисто, чтобы Фишт занять! Чтобы не простаивал!
14:25
shur
Почему порушить? А на сборах взамен товарняков? По системе плей офф. Максимум три матча.
14:23
merniloskut
Спецом чтобы порушить зимние сборы командам?
14:18