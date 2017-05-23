Сергей Прядкин: "Бесплатно надо показывать два матча РФПЛ за тур. Остальное болельщик может купить"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказал мнение, что количество бесплатных трансляций матчей премьер-лиги нужно сократить до двух за один тур. Прядкин подчеркнул, что такая модель является оптимальной для РФПЛ. По его словам, РФПЛ получает от трансляции на территории России около 30 миллионов долларов, еще около 7 миллионов – от продажи телевизионных прав за рубеж.
– Сейчас около ста матчей были показаны на общедоступном канале, то есть в среднем 3,3 матча за тур, – приводит RNS слова Прядкина. – С точки зрения пропаганды футбола это хорошо. Но с точки зрения коммерции – это достаточно большое количество. Считаем, что оптимальное количество – два матча за тур. Остальное болельщик, если он любит свою команду, может купить.
Мы считаем, что в России должна быть комбинированная модель, которая бы подразумевала трансляцию как в платном, так и открытом доступе. Эта модель для нас наиболее оптимальна.
Дополнительная информация
https://rns.online/sports-economy/RFPL-vistupila-za-sokraschenie-besplatnih-translyatsii-futbolnih-matchei-2017-05-23/
SS-1525-Sergey
Если хотите наконец-то коммерциализировать футбол, тов. Прядкин, то нужно уйти от ненужных навязанных решений РФС, которые только мешают развитию футбола. Вот губернатор Краснодарского края за 100% импортозамещение футболистов. Так пусть ходит на турниры КФК и смотрит футбол, но почему-то там ни разу не появлялся на трибуне. Смотрит наверняка только за ФК Краснодар и ТВ включает, когда играют в ЕК в плей-офф зарубежные клубы. Вот НТВ+ плачу исключительно из-за футбола, матчей Зенита, что бы в инете не искать трансляции. По Матч ТВ не смотрю даже, когда в эфире. Тем более смотрю не все, т.к. смотреть не на что на поле. Другие команды вообще не смотрю, там тоже смотреть в этом сезоне не на что, если у нас в чемпионате побеждает лузер и твёрдый середняк, которого за сезон три раза с крупным счётом делают клубы стоящие на вылет.То понятен уровень дырявого чемпиона и всего чемпионата!
21:43
alur66
ПРЯДКИН прав-пора заканчивать холявный футбол. А типам с ником shpasic голову лечить надо прежде чем пургу бездоказательную гнать.
21:37
ros
а по сути - я плачу за кабельное. если там не показывают нужный мне матч - это не моя проблема, это проблема кабельного. платить за что-то еще? запущу лучше сопкаст.
21:23
ros
За свои деньги смотреть рекламу фонбетов,лигиставок и прочих мейкбукеров? однако.. это под крылом сильной компании! Хорошечно!
21:20
igogohruhru
исходя из количества рекламы на тв и качества самой игры, телезрителям должны еще приплачивать.
20:59
Хряк
200р. с небольшим в месяц на канале "Наш футбол" это как пол/литра водки. О чём базар? )
20:58
shpasic
сколько стоит матч Урал - Терек?
20:54
баламошка
Халва интернету!
20:53