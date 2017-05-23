Сергей Прядкин: "Бесплатно надо показывать два матча РФПЛ за тур. Остальное болельщик может купить"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказал мнение, что количество бесплатных трансляций матчей премьер-лиги нужно сократить до двух за один тур. Прядкин подчеркнул, что такая модель является оптимальной для РФПЛ. По его словам, РФПЛ получает от трансляции на территории России около 30 миллионов долларов, еще около 7 миллионов – от продажи телевизионных прав за рубеж.

– Сейчас около ста матчей были показаны на общедоступном канале, то есть в среднем 3,3 матча за тур, – приводит RNS слова Прядкина. – С точки зрения пропаганды футбола это хорошо. Но с точки зрения коммерции – это достаточно большое количество. Считаем, что оптимальное количество – два матча за тур. Остальное болельщик, если он любит свою команду, может купить.

Мы считаем, что в России должна быть комбинированная модель, которая бы подразумевала трансляцию как в платном, так и открытом доступе. Эта модель для нас наиболее оптимальна.