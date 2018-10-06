Сергей Овчинников: "ЦСКА - не пионерский отряд"

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников заявил, что молодые игроки армейского клуба работают на тренировках с большой самоотдачей.

- Лично мне не нравится слово "пионеротряд", - сказал Овчинников в интервью клубной пресс-службе. - У нас далеко не пионерский отряд, есть очень опытные, несмотря на молодой возраст, турнирные бойцы. Может быть, их возраст еще не совсем зрелый для футбола, но они уже выступали за национальные команды и в еврокубках. Так сложились обстоятельства, что команда у нас молодая, но тем интереснее с ней работать.

Ребята - молодцы, идут к своей цели, впитывают то, что им предлагают на тренировках, совершенствуются и работают с большой отдачей. Около 90 процентов основной обоймы – молодежь, ровесники, и они объединены общей целью – достичь положительного результата как в чемпионате, так и в кубках.

ЦСКА после девяти туров занимает 4-е место в РПЛ, имея в активе 16 очков. Следующий матч армейцы проведут с "Локомотивом" 7 октября.

Все о чемпионате России - здесь