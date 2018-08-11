Сергей Хусаинов: "Набабкина удалили правильно, это неспортивное поведение"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов согласился с решением Романа Галимова, удалившего полузащитника ЦСКА Кирилла Набабкина на 50-й минуте матча 3-го ту премьер-лиги против "Енисея".

– Набабкин ударил соперника после свистка, – сказал Хусаинов. – Это неспортивное поведение, красная карточка показана абсолютно правильно. А вот желтую карточку Фегору Огуде поставлю под сомнение, на мой взгляд он играл в мяч.

– Стоит ли применять к Набабкину дополнительные санкции?

– Не думаю, инспектор матча Юрий Чеботарев, скорее всего не внесет это в протокол. (Никита АРМАНД)

"Енисей" – ЦСКА: арбитр правильно удалил Набабкина