Сергей Хусаинов: "Кирьяков - парень горячий, но Сельдяков прав"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов поддержал главного судью матча 18-го тура чемпионата России "Оренбург" – "Арсенал" (3:0) Владимира Сельдякова, назначившего пенальти в ворота туляков на 20-й минуте. Он считает, что главный тренер "канониров" Сергей Кирьяков погорячился, выразив мнение, что Сельдяков не должен судить матчи премьер-лиги.

– У Сельдякова была идеальная позиция, он быстро принял верное решение и назначил пенальти, – сказал Хусаинов. – Защитник "Арсенала" поставил ногу с целью лишить соперника мяча и нарушил правила. Единственная претензия к Сельдякову в этом моменте такая: надо было дать желтую карточку футболисту тульской команды.

– Как отнеслись к словам Кирьякова, который надеется, что Сельдяков больше не будет работать в премьер-лиге?

– Сергей – горячий парень, но он не прав. К Сельдякову нет никаких вопросов. (Сергей АСТАХОВ)