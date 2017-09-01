Сергей Фурсенко: "У Манчини нет причин быть недовольным трансферной работой "Зенита"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко после закрытия трансферного окна в России подчеркнул, что у команды есть практически по два футболиста на каждую позицию. Фурсенко подчеркнул, что у главного тренера питерцев Роберто Манчини нет причин быть недовольным работой клуба над усилением состава.

– Конечно, нет предела совершенству, – сказал в эфире программы "Все на футбол" Фурсенко. – Но у нас практически на все позиции есть по два футболиста, которые практически равноценны по мастерству. У тренера нет причин для недовольства. После отпуска он вернется в Санкт-Петербург и вы сами сможете у него об этом спросить.

Трансферное окно закрывается. Live!