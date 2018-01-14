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Сердар Таски: "Спартаку" нужно хорошо потрудиться на сборах, чтобы добиться положительного результата в матчах с "Атлетиком"

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Защитник "Спартака" Сердар Таски отметил, что нагрузки на сборе в ОАЭ с каждым днем увеличиваются. Он также добавил, что команде сейчас нужно потрудиться, чтобы добиться положительного результата в матчах 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика".

– Пока все идет по плану. Ощущаю себя хорошо. Мы втягиваемся в тренировочный процесс, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Таски. – С каждым днем нагрузки все увеличиваются. Думаю, интенсивность занятий будет нарастать, чтобы мы скорее обрели оптимальные кондиции и подошли в отличной форме к матчам, которые нам предстоит сыграть во второй части сезона.

– Держите в голове то, что уже в феврале "Спартак" будет играть в 1/16 финала Лиги Европы?

– Конечно. Нам предстоит встретиться с таким интересным и сильным соперником, как "Атлетик" из Бильбао. Мы надеемся, что сумеем его пройти. Понимаем, что будет непросто. Для того чтобы добиться положительного результата в играх с испанцами, нам нужно сейчас хорошо потрудиться на сборах.

– Сегодня во второй половине дня у вас есть возможность перевести дух. Как проведете время?

– Немного отдохну. А затем, наверное, отправлюсь в город, прогуляюсь. Использую свободное время для того, чтобы немного отключиться от тех немалых нагрузок, которые мы получаем на тренировках.

Напомним, "Спартак" сыграет с "Атлетиком" дома 15 февраля, на выезде – 22 февраля.

Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-01-14-serdar_taski_s_kazhdym_dnem_nagruzki_uvelichivayutsya/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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andreichf

Сердару нужно больше молчать и еще больше тренероваться чтобы хоть чуточку быть похожим на футболиста

18:39

ЗЮК~

Патрон484,серьёзно?

16:53

Патрон484

"Атлетико" не склоняется. На курсы!

16:39