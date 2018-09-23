Семин прокомментировал удаление Тарасова в матче с "Зенитом"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает удаление полузащитника команды Дмитрия Тарасова в матче восьмого тура чемпионата России с "Зенитом" (3:5) заслуженным. Хавбек вышел на замену на 78-й минуте. Уже через две минуты он сорвал атаку и получил желтую карточку. А еще через две, на 82-й минуте, он задержал руками Артема Дзюбу и был удален с поля.

- Справедливы обе желтые карточки. Никаких судейских ошибок нет, - сказал Семин в эфире телеканала "Матч Премьер". - Во втором случае Тарасов правильно действовал. Ротация на кубковую игру? Надо провести две тренировки, пока не знаю, каким будет наш состав.