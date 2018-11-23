Семин объяснил замену Тугарева на Фарфана

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после поражения от "Урала" в матче 15-го тура чемпионата России (1:2) оценил игру 20-летнего полузащитника Романа Тугарева, который в первом тайме не использовал два момента, а в перерыве был заменен на Джефферсона Фарфана.

- Он хорошо играл, но мы планировали замену, потому что Фарфан не мог играть два тайма, - сказал Семин. – Идея была, что Тугарев играет первый тайм, а Джефферсон – либо 30 минут, либо второй тайм. Он прилетел сегодня ночью (в составе сборной Перу он принял участие в матчах против Эквадора и Коста-Рики. – Прим. "СЭ"). Вот и вся ситуация. Может, и не надо было Тугарева менять, он имел два хороших момента. Но их надо реализовывать. (Андрей Михайлов, Ярослав Сусов)

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