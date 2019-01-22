Семак просил руководство купить левого защитника

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после поражения в матче 1-го тура "Фонбет Кубка Матч Премьер" от "Локомотива" (1:3) отметил игру молодого хавбека Леона Мусаева, передает из Дохи спецкор "СЭ" Гоша Чернов.

- Мусаев выделяется на тренировках. Как он в игре?

- Нравится, как работает Мусаев. Вышел хорошо. Во втором тайме не было такого сопротивления, как в первом тайме. Но мне нравится его отношение к игре, качество, как он выглядит в матчах.

- Почему покинул команду Чернов?

- У него закончился контракт.

- Но вы хотели его оставить.

- Нужен защитник хорошего уровня, если мы хотим двигаться. Прежде чем расставаться с ним, я просил, чтобы взяли на эту позицию другого игрока. Но пока у нас никого нет. Посмотрим.

- Ригони вернулся из аренды. Почему решили ее отозвать?

- Не знаю, что случилось. Это лучше спросить у руководителей. Он остался без команды, контракт у него с "Зенитом", поэтому он тренируется с нами. По поводу его игры сложно судить.

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