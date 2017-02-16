Селюк подтвердил интерес "Локомотива" к лучшему игроку Кубка Африки-2017

Агент нападающего "Ольборга" Кристиана Бассогога Дмитрий Селюк подтвердил интерес к футболисту со стороны "Локомотива". Ранее в СМИ появилась информация, что "Локо" хочет купить 21-летнего камерунца за 5,4 миллиона евро. Также интерес к нему проявляет клуб из Китая.

- Я считаю, что не надо соревноваться ни с китайцами, ни с кем другим, но всегда держать четкий курс, - цитирует ТАСС Селюка. - Просто то, что платят китайцы, россияне платить не должны. У меня есть мандат на этого футболиста, но я считаю, что он не стоит тех пяти миллионов, о которых говорят в СМИ. За такие деньги можно брать и лучших игроков.

С одной стороны, мне выгодно, чтобы он перешел в "Локомотив", но с другой - есть цена/ качество и не надо соревноваться с китайцами. Также хочу заметить, что, если футболист думает поехать в Китай, не нужно его перебивать деньгами, потому что из-за таких денег парень, который раньше получал в несколько раз меньше, может просто не справиться.

Бассогог был признан лучшим игроком Кубка Африки, который завершился победой камерунцев.

- Бассогога нигде не видели, кроме Кубка Африки, - напомнил Селюк. - Чемпионат Дании очень маленький, он там не особо феерит, и не факт, что он заиграет в России. Если футболист смотрит только на деньги, я считаю, что его подписывать не надо, несмотря на того что владею мандатом на этого игрока. Но решает клуб, а не я: если датский клуб просит огромные деньги - значит, никогда за столько не продавал.