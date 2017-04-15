Секу Конде дал интервью в перерыве на русском языке

Защитник "Амкара" Секу Конде выразил надежду, что пермяки смогут взять три очка у "Уфы" в матче 23-го тура чемпионата России. Гвинейский футболист, переехавший в Россию прошлым летом, дал интервью на русском языке.

- Тренер сказал, что надо сыграть на левом фланге. Для меня в центре или слева - одинаково. Это неплохо для меня, - сказал Конде в эфире канала "Наш футбол". - В первом тайме мы забили автогол, а сам соперник нанес один или два удара. Мы должны все силы приложить во втором тайме и выиграть обязательно. У нас есть еще 45 минут.

Трансляция матча "Амкар" - "Уфа"