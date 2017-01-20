Сальваторе Боккетти: "Я бы не поехал в Китай даже за большими деньгами"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти высказал мнение о том, что игроки, переезжая из Европы в чемпионат Китая, проявляют неуважение к своей карьере. По словам итальянца, у каждого футболиста свои ценности.
– Я бы точно не смог поехать играть в Китай, даже если бы мне предложили большие деньги, – приводит ТАСС слова Боккетти. – Я думаю, что это другой мир, и говорю это честно. Конечно, китайские клубы могут предложить сумасшедшие деньги, к примеру, как Карлосу Тевесу, но такой выбор будет неуважением к себе и своей карьере. С такой зарплатой он после завершения карьеры может стать президентом какой-нибудь страны. В Европе много хороших игроков, которые готовы сделать такой выбор, и это не будет плохо для футбола, просто у каждого есть свои ценности, ради которых он живет.
Jean4
Просто похоже Сальве китайцы мало предложили. =)
23:36 20 января
SS-1525-Sergey
Просто китайцы не знают, что это за клуб, забыли и уже конечно. Защитника такого в этом клубе, который чтобы числится в команде пошёл на двукратное понижение зарплаты! Тем самым доказывая, что не кому не нужен. Может наоборот плачется, чтобы китайцы подсуетились и выкупили его из рабства тушинских обдирал и воров!
21:53 20 января
coserog
Многие европейцы играют в Китае и... ничего... из-за таких денег можно потерпеть...
20:08 20 января