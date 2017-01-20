Сальваторе Боккетти: "Я бы не поехал в Китай даже за большими деньгами"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти высказал мнение о том, что игроки, переезжая из Европы в чемпионат Китая, проявляют неуважение к своей карьере. По словам итальянца, у каждого футболиста свои ценности.

– Я бы точно не смог поехать играть в Китай, даже если бы мне предложили большие деньги, – приводит ТАСС слова Боккетти. – Я думаю, что это другой мир, и говорю это честно. Конечно, китайские клубы могут предложить сумасшедшие деньги, к примеру, как Карлосу Тевесу, но такой выбор будет неуважением к себе и своей карьере. С такой зарплатой он после завершения карьеры может стать президентом какой-нибудь страны. В Европе много хороших игроков, которые готовы сделать такой выбор, и это не будет плохо для футбола, просто у каждого есть свои ценности, ради которых он живет.

