Салугин и Прокофьев покидают "Амкар"

Нападающие Александр Салугин и Станислав Прокофьев покидают "Амкар" в связи с истечением срока контрактов, сообщает пресс-служба пермского клуба. Стороны приняли обоюдное решение не продлевать контракты.

- Мы благодарим Александра и Станислава за игру в составе нашей команды и желаем успешного продолжения карьеры. В истории "Амкара" навсегда останутся их красивейшие и важные голы в ворота "Томи" и "Арсенала", - говорится в сообщении.

Салугин перешел в "Амкар" в 2015 году. За три сезона 29-летний форвард провел за команду 44 матча в чемпионате и Кубке страны и забил четыре гола.

Прокофьев перешел в "Амкар" летом 2016 года. За два сезона, с учетом кубка России, 31-летний нападающий провел 25 игр и также забил 4 мяча.