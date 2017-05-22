Саид Абдулаев: "Григорян остается в "Анжи"

Генеральный директор "Анжи" Саид Абдулаев заявил, что главный тренер команды Александр Григорян продолжит работу, передает из офиса РФПЛ корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

"Анжи" набрал 30 очков и занял 12-е место в турнирной таблице премьер-лиги.

– Григорян остается в команде. Я доволен его работой. С задачей на сезон справились, дальше будем укомплектовываться.

– Насколько серьезно изменится состав летом?

– Команда будет собираться под главного тренера.

– Какие задачи на будущий сезон?

– Предварительная задача не доводить дело до последнего, как сейчас. Нужно бороться за более высокие места.

– Середина таблицы?

– Да.

– Что дал команде главный тренер?

– У него интересное видение футбола, интересные идеи. Где-то не хватило времени на их реализацию, где-то не позволил этого сделать подбор исполнителей.