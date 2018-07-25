Саба прошел медосмотр в "Рубине" и примет решение о переходе в клуб до конца недели

Израильский нападающий Диа Саба, находящийся в Казани, прошел медосмотр в "Рубине" и встретился с представителями российского клуба с целью поближе познакомиться со своим потенциальным новым местом работы. Сегодня Саба с супругой должны осмотреть несколько квартир, предлагаемых футболисту.

Тем не менее, некоторые разногласия по предлагаемому контракту пока мешают его подписанию. Израильский форвард, на которого экскурсия по Казани произвела самое благоприятное впечатление, вернется домой и примет решение по предложению "Рубина" до конца недели.



Израильские СМИ сообщили, что у игрока также имеется предложение чемпиона Швейцарии "Янг Бойз". Правда, на существенно меньшую сумму. (Эли ШВИДЛЕР)