"С днем рождения, друг!" Проникновенный пост Семина о Филатове

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в Инстаграме опубликовал поздравление с днем рождения бывшего президента клуба Валерия Филатова. Сегодня ему исполнилость 68 лет. Пост президента железнодорожников он занимал с 1992 по 2006 год, до этого работал ассистентом и главным тренером "Локо" с 1982 года.

"Сегодня отмечает день рождения Валерий Филатов. Человек, который внес неоценимый вклад в становление "Локомотива". Я помню, как во времена президентства, он приезжал в академию-интернат в 7 утра, проверял как дети питаются. Он следил и как они тренируются, сдают экзамены. Потом выпускники становились игроками основного состава и помогали нам добывать трофеи.

А уж сколько труда было вложено в постройку нового стадиона. Валерий Николаевич буквально жил в нем на протяжении всей стройки. Когда мы начинали, на трибунах сидели лишь родственники, друзья и немногочисленные фанаты. На новой арене собирались уже полные трибуны болельщиков, которые обрели новый дом.

С днем рождения, друг!" - написал Семин в Инстаграме.