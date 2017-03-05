13:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Руслан Нигматуллин: "Спартаку" нужно начать с положительного результата, чтобы сохранить чемпионский настрой"

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Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин в преддверии матча 18-го тура чемпионата России, в котором красно-белые встретятся с "Краснодаром", подчеркнул, что в какой-то степени спартаковцам не повезло. По его словам, "быки" будут намерены реабилитироваться за поражение от "Урала" в Кубке России.

- В какой-то степени "Спартаку" не повезло, - сказал Нигматуллин. - У соперника будет огромное желание отыграться после такого поражения, которое потерпели от "Урала", и вылета из Кубка России. Тем более, "Краснодар" провел уже две официальные игры, которые показали, что команда находится в хорошем состоянии.

Красно-белые тоже провели немало товарищеских матчей, но пока они не позволяют дать однозначной оценки форме "Спартака". Матч будет непростым для подопечных Карреры, но начать нужно с положительного результата, чтобы сохранить чемпионский настрой. Думаю, матч завершится со счетом 1:1. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча "Краснодар" - "Спартак"

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