"Рубин" не может завершить переход в новую форму собственности из-за Ахметова и Жемалетдинова

Полузащитники "Рубина" Ильзат Ахметов и нападающий Рифат Жемалетдинов отказываются переподписывать договоры, из-за чего клуб не может завершить переход в новую форму собственности, информирует "Бизнес Online".

Агент Ахметова Иракли Гегечкория против переподписания контракта на прежних условиях. Представитель игрока пытается воспользоваться ситуацией и требует дополнительных выплат и гарантий попаданий в основу. В клубе не согласны с его требованиями.

Агент Жемалетдинова Павел Андреев (который ведет дела Максима Канунникова) пытается увезти из Татарстана Рифата. Отмечается, что сейчас стороны близки к компромиссу. "Рубину" пришлось пойти на уступки, так как главный тренер Курбан Бердыев заинтересован в игроке.

Напомним, вчера стало известно, что Канунников также отказался подписывать новый контракт и покинул клуб в качестве свободного агента. В данный момент клуб проходит процедуру перевода из формы МАУ в ООО (с тремя учредителям – Бердыевым, Рустемом Саймановым и Рустамом Саяховым).