Рубен Рочина: "В России нет такого уровня качества жизни, как в Испании"

Полузащитник "Рубина" Рубен Рочина, выступающий на правах аренды за "Леванте", выразил мнение, что уровень жизни в России и Испании сильно отличаются друг от друга. При этом хавбек отметил, что российский этап карьеры позволил стать ему более опытным.
– Я расцениваю время, проведенное в России, как еще один опыт, – приводит Mundo Deportivo слова Рочины. – Понятно, что там нет такого уровня качества жизни, как в Испании. Но и в России есть хорошие вещи.
Напомним, что Рочина пополнил состав "Рубина" в 2016 году, перейдя из "Гранады". В текущем сезоне футболист провел за казанцев пять матчей во всех турнирах и не забил ни одного гола.
serzheo
Так и Халки редко заезжают, в основном - Рочины непонятные.
14:58
fanattagan
sb1006 купить в Казани Мвиллу с видом на море )))))
14:52
Albertozi
Так ты еще и в России не бывал))
14:16
sb1006
Ну вот нет возможности купить в Казани виллу с видом на море. Что тут поделаешь ?
14:11
sb1006
Его бабла не хватает на хорошее качество жизни в России ?
14:08
баламошка
В России и на Марсе нет жизни. Хотя, возможно, на Марсе и есть)
14:04
echo2011
Это он с уровнем жизни Сечина не знаком...
13:56
Патриот Сибири
Врешь, как дышишь! Это все Обама насылает свои лучи ненависти к России, чтобы отобрать ЧМ!
13:38
Skot_Skotobazenko
В России нет такого уровня качества жизни, как в Испании" - спасибо, кэп!
13:31