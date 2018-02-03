13:26 | Футбол — РФПЛ

Рубен Рочина: "В России нет такого уровня качества жизни, как в Испании"

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Полузащитник "Рубина" Рубен Рочина, выступающий на правах аренды за "Леванте", выразил мнение, что уровень жизни в России и Испании сильно отличаются друг от друга. При этом хавбек отметил, что российский этап карьеры позволил стать ему более опытным.

– Я расцениваю время, проведенное в России, как еще один опыт, – приводит Mundo Deportivo слова Рочины. – Понятно, что там нет такого уровня качества жизни, как в Испании. Но и в России есть хорошие вещи.

Напомним, что Рочина пополнил состав "Рубина" в 2016 году, перейдя из "Гранады". В текущем сезоне футболист провел за казанцев пять матчей во всех турнирах и не забил ни одного гола.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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serzheo

Так и Халки редко заезжают, в основном - Рочины непонятные.

14:58

fanattagan

sb1006 купить в Казани Мвиллу с видом на море )))))

14:52

Albertozi

Так ты еще и в России не бывал))

14:16

sb1006

Ну вот нет возможности купить в Казани виллу с видом на море. Что тут поделаешь ?

14:11

sb1006

Его бабла не хватает на хорошее качество жизни в России ?

14:08

баламошка

В России и на Марсе нет жизни. Хотя, возможно, на Марсе и есть)

14:04

echo2011

Это он с уровнем жизни Сечина не знаком...

13:56

Патриот Сибири

Врешь, как дышишь! Это все Обама насылает свои лучи ненависти к России, чтобы отобрать ЧМ!

13:38

Skot_Skotobazenko

В России нет такого уровня качества жизни, как в Испании" - спасибо, кэп!

13:31