Рубен Рочина: "В России нет такого уровня качества жизни, как в Испании"

Полузащитник "Рубина" Рубен Рочина, выступающий на правах аренды за "Леванте", выразил мнение, что уровень жизни в России и Испании сильно отличаются друг от друга. При этом хавбек отметил, что российский этап карьеры позволил стать ему более опытным.

– Я расцениваю время, проведенное в России, как еще один опыт, – приводит Mundo Deportivo слова Рочины. – Понятно, что там нет такого уровня качества жизни, как в Испании. Но и в России есть хорошие вещи.

Напомним, что Рочина пополнил состав "Рубина" в 2016 году, перейдя из "Гранады". В текущем сезоне футболист провел за казанцев пять матчей во всех турнирах и не забил ни одного гола.