РПЛ напомнила клубам, что игнорирование игроками прессы - нарушение регламента

Директор РПЛ по связям с общественностью Сергей Алексеев прокомментировал нарушение клубов, игроки которых отказываются общаться с представителями СМИ после матчей. Так, футболисты "Спартака" после игр с "Динамо" (2:1) и "Ахматом" (1:2) не стали останавливаться в смешанной зоне.

- По итогам семи туров проведена аналитическая работа, после чего мы отправили письма в клубы, - сказал Алексеев. - В том числе, там есть упоминание о нарушении регламента, когда игроки отказываются общаться со СМИ. Мы заинтересованы в том, чтобы эта норма выполнялась.

Лига провела ребрендинг, для нее делается много хорошего. В наших интересах, чтобы вы (журналисты. - Прим. "СЭ") могли выполнять свою работу и освещать премьер-лигу. (Андрей Михайлов)

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