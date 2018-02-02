"Ростов" поздравил Карпина с днем рождения

"Ростов" поздравил своего нового главного тренера Валерия Карпина с днем рождения. Сегодня экс-наставнику "Спартака" исполнилось 49 лет.
– Валерию Карпину – 49! Сегодня день рождения у главного тренера "Ростова", – говорится в сообщении. – От всей души желаем Вам здоровья, благополучия, профессиональных успехов и красивых побед у руля нашей любимой команды. Пускай сбываются все мечты, а впереди Вас ожидают лишь хорошие новости.
🎈🎈🎈– Football Club Rostov (@rostovfc) 2 февраля 2018 г.
Валерию Карпину – 49!
Сегодня день рождения у главного тренера ФК "Ростов".
От всей души желаем Вам здоровья, благополучия, профессиональных успехов и красивых побед руля нашей любимой команды.
Пускай сбываются все мечты, а впереди Вас ожидают лишь хорошие новости! pic.twitter.com/6gT6yEk2sz