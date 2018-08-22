"Ростов" избежал наказания за пронос болельщиком ковра на стадион

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на очередном заседании не стал рассматривать пронос одним из болельщиков "Ростова" ковра на матч 4-го тура чемпионата России против "Енисея" (4:0). Поклонник дончан демонстрировал ковер после голов любимой команды, эти эпизоды попали в телевизионную трансляцию.

– Нет, не рассматривали, в рапорт занесено не было, – сказал председатель комитета Артур Григорьянц. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Отметим, что после матча с "Енисеем" "Ростов" получил ковер от болельщика и постелил его на своей базе. Также клуб создал четвертый комплект формы, выполненный в расцветке ковра.