"Ростов" и "Рубин" в Твиттере пошутили о положении команд в таблице

"Ростов" и "Рубин" в Твиттере отреагировали на публикацию "Зенита" – питерцы опубликовали фотографию турнирной таблицы, в которой они с 6 очками занимают первое место после двух туров чемпионата России.

Дончане ответили сине-бело-голубым тремя эмодзи с изображением тракторов, казанцы "отправили" "Зениту" четки.

В 3-м туре РПЛ "Ростов" дома сыграет с "Енисеем", "Рубин" в гостях встретится с "Ахматом", а "Зенит" на своем поле примет "Урал".



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