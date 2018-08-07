12:34 | Футбол — РПЛ

"Ростов" и "Рубин" в Твиттере пошутили о положении команд в таблице


"Ростов" и "Рубин" в Твиттере отреагировали на публикацию "Зенита" – питерцы опубликовали фотографию турнирной таблицы, в которой они с 6 очками занимают первое место после двух туров чемпионата России.
Дончане ответили сине-бело-голубым тремя эмодзи с изображением тракторов, казанцы "отправили" "Зениту" четки.

В 3-м туре РПЛ "Ростов" дома сыграет с "Енисеем", "Рубин" в гостях встретится с "Ахматом", а "Зенит" на своем поле примет "Урал".


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