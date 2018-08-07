"Ростов" и "Рубин" в Твиттере пошутили о положении команд в таблице

"Ростов" и "Рубин" в Твиттере отреагировали на публикацию "Зенита" – питерцы опубликовали фотографию турнирной таблицы, в которой они с 6 очками занимают первое место после двух туров чемпионата России.
Дончане ответили сине-бело-голубым тремя эмодзи с изображением тракторов, казанцы "отправили" "Зениту" четки.
В 3-м туре РПЛ "Ростов" дома сыграет с "Енисеем", "Рубин" в гостях встретится с "Ахматом", а "Зенит" на своем поле примет "Урал".
😃👉 https://t.co/EO4Ncd0hce#ИдетВолна pic.twitter.com/sep5TukHlc– ФК "Зенит" 🌊 (@zenit_spb) 7 августа 2018 г.
📿📿📿– "Рубин" Казань (@fcrk) 7 августа 2018 г.