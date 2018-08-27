Романцев, Ярцев и Игнатьев пришли на прощание с Парамоновым

На церемонию прощания с бывшим футболистом "Спартака" Алексеем Парамоновым, который проходит в Академии им. Черенкова "Спартак", пришли бывшие тренеры сборной России Олег Романцев, Георгий Ярцев и Борис Игнатьев.
Четырехкратный чемпион СССР в составе "Спартака" и победитель Олимпиады-56 в составе сборной страны скончался в пятницу на 94-м году жизни.
Алексей Парамонов будет похоронен на Ваганьковском кладбище. (Арман МКРТЧЯН)
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