Роман Зобнин: "Жалко, что "Тосно" и "Амкара" больше нет"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин отметил, что планирует смотреть матч за Суперкубок, чтобы узнать, в какой форме находятся ЦСКА и "Локомотив", которые встретятся в этой игре.

- Сегодня будет матч за Суперкубок. Будете за ним следить? И согласны с мнением, что ЦСКА не должен играть?

- Без разницы, потому что нас нет. Я буду смотреть игру, чтобы узнать, кто в какой форме находится.

- Какие мысли по поводу того, что "Тосно" и "Амкара" больше нет?

- Жалко. Не хочется, чтобы наши клубы закрывались.

- Головин перешел в Монако. Что скажете?

- Рад, что он перешел в более сильный клуб. Надеюсь, что эта команда станет для него трамплином. Кроме того, я надеюсь, что кто-то еще из наших ребят уедет.

- А вы сами?

- Конкретики сейчас нет, хотя интерес у клубов есть. Поэтому трудно что-то говорить. Я счастлив в "Спартаке" и думаю о завтрашнем матче. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Ярослав СУСОВ)

Завтра "Спартак" сыграет с "Оренбургом" в матче 1-го тура РПЛ.

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