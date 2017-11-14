Роман Зобнин: "Думал, что в "Спартаке" буду игроком замены, но, спасибо судьбе, Ромулу "сломался"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире телеканала "Россия 24" отметил, что привык к болельщикам красно-белых после перехода из "Динамо" спустя три-четыре матча в новой команде. Хавбек подчеркнул, что изначально думал о роли игрока запаса в "Спартаке".

– Вы быстро освоились в "Спартаке". Такое ощущение, что уже спартаковец.

– Первый матч в Лиге Европы мы играли с АЕК, по-моему. При температуре +40 на Кипре я впервые вышел на разминку и вижу, что я весь в красном, и все твои болельщики в красном. Я привык к болельщикам в синем. Привык к этому где-то к третьему-четвертому матчу. Когда уже начал играть на "Открытие Арене".

– Было ощущение, что вас приобретают как игрока основного состава? У молодых талантливых игроков может затянуться вопрос адаптации.

– Согласен. Но я приходил в "Спартак" и думал, честно говоря, как буду выходить на замену на 10-15 минут, и для меня этого было бы достаточно. Но, спасибо судьбе, Ромулу, который наигрывался в центре поля, перед игрой "сломался". У Аленичева не было выбора, и он выпустил меня. Там уже дело было за мной: сыграть хорошо, показать себя, а дальше так и пошло по накатанной.