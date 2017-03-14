Роман Широков: "Из Макларена получился бы хороший писатель-фантаст"

Бывший капитан сборной России Роман Широков возмущен появившейся информацией о том, что он принимал запрещенные вещества перед чемпионатом мира-2014 в Бразилии. Во вторник портал Life со ссылкой на источник в ФИФА сообщил, что хавбек попал в список, опубликованный в докладе главы независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. Широков пропустил мировое первенство из-за травмы.

– Из Макларена получился бы хороший писатель-фантаст, имеет смысл поговорить с ним по поводу этой публикации, – приводит "Р-Спорт" слова Широкова. – Обсуждать пропуск чемпионата мира 2014 года в 2017-м, при том, что там была травма, о которой все в курсе, как минимум странно. Зная УЕФА и ФИФА, можно быть уверенным, что я бы закончил играть в 2014 году, если бы там было хоть что-то похожее на допинг. Все пробы были чистые, оправдываться не вижу смысла.