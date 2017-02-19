Роман Павлюченко: "Ругаюсь на Заболотного, потому что ему всегда везет в карты"

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко отметил, что все футболисты команды довольны своим положением в коллективе. В интервью клубной пресс-службе форвард сообщил, что по вечерам футболисты могут поиграть в карты.

– На правах лидера команды скажите, какое настроение царит в коллективе?

– Нормальное настроение. Хороший коллектив, хорошая команда, нет чем-то недовольных футболистов. В команде все нормально.

– Чем занимаетесь в свободное время?

– Проходим восстановительные процедуры, массаж и т. п. Иногда можем с ребятами вечерком в карты поиграть, чтобы время быстрее шло (улыбается). С семьями общаемся...

– Кто в "Урале" лучше всех играет в карты?

– Трудно сказать. Кто-то сегодня проигрывает, а завтра выигрывает. Но самый везучий в картах – это Николай Заболотный. Всегда ругаюсь на него, потому что ему всегда везет (улыбается).