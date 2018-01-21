Роман Орещук: "У Караваева еще все впереди, а Раушу в футбольном плане остается не так много"

Экс-спортивный директор "Динамо" Роман Орещук считает, что защитник Константин Рауш заменит в основном составе московской команды Григория Морозова или Сергея Терехова. Он также добавил, что у защитника "Спарты" Вячеслава Караваева еще все впереди.

Напомним, что в воскресенье "Динамо" официально объявил о трансфере 27-летнего футболиста. Детали контракта не раскрываются.

– Кого Рауш заменит в основном составе "Динамо"?

– Не знаю, на какой позиции его рассматривает тренерский штаб, – сказал Орещук.

– Обычно он выходит на позицию левого защитника.

– Значит, Морозова или Терехова. Если бы эти ребята были сильнее, то уже выступали бы в сборной России, согласны?

– Сообщалось об интересе "Динамо" к Караваеву. Вячеслав сильнее Рауша?

– У них разные позиции – Константин слева, Вячеслав справа. Плюс Раушу в этом году будет 28 лет, а Караваеву только 23 – у него все еще впереди. А новичку "Динамо" не так много осталось в футбольном плане.

Напомним, что в этом сезоне Рауш провел за "Кельн" 12 матчей в чемпионате Германии. За сборную России защитник дебютировал в товарищеском матче с "Динамо" (3:0) в сентябре 2017 года. (Павел ГУРЕВИЧ)